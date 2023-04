Jerônimo inaugurou escola na Chapada; nesta sexta-feira entrega moradias em Feira

Nesta quinta-feira (27), o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral José de Souza Machado, no município de Central, na Chapada Diamantina. Com investimento total de R$ 26 milhões do Governo do Estado, a nova unidade dispõe de 12 salas de aula, quatro laboratórios, dois espaços temáticos, biblioteca, restaurante, teatro, quadra poliesportiva, campo de futebol society, banheiros, vestiário, guarita e área administrativa.

“A escola que nós utilizávamos, a Prefeitura vai utilizar para a rede municipal de Ensino Fundamental. Então, acaba que o município ganha duas escolas. E nos comprometemos a articular projetos para que os estudantes passem mais tempo na escola desde o Ensino Fundamental”, disse o governador.

Amanhã, sexta-feira,28, o governador da Bahia e mais dois ministros de Lula, o ex-governador Rui Costa e Jáder Filho, entregam 248 moradias em Feira de Santana. O Condomínio Campo Belo estava praticamente pronto desde 2019.