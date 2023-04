Roça Sound e Dionorina vão fazer shows em Belo Horizonte

O grupo feirense Roça Sound, acompanhado do mestre do reggae Tonho Dionorina, é atração convidada da Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Popular que será realizada em Belo Horizonte nos dias 06 e 07 de maio. O evento reunirá artistas e grupos culturais das cidades mineiras de Juiz de Fora e João Monlevade, além das regiões do Vale do Jequitinhonha e Centro-Oeste, que foram premiados nos editais das Mostra de 2022.

Um dos grandes destaques da música feirense atual, o grupo Roça Sound conecta ritmos das periferias do mundo com referências nordestinas, trazendo a junção do sound system, rap, reggae e hip-hop. Tudo isso será levado para BH, com o acréscimo do som marcante de Tonho Dionorina, um músico com trabalho consolidado na Bahia (onde já ganhou, inclusive, o Troféu Caymmi, prêmio mais importante para quem produz música no estado) e reconhecido no exterior. Tanto o Roça quanto Dionorina fizeram parte da edição 2022 da Mostra em Feira de Santana. Agora, estarão juntos representando a cidade baiana na capital mineira.

Em Feira de Santana o projeto acontece desde 2018, com patrocínio da Belgo Arames, e já premiou mais de 100 artistas e grupos locais, de todas as artes, confirmando a potência e riqueza da cultura local.

De acordo com Clarice Libânio, coordenadora executiva do Favela é Isso Aí, ONG responsável pela Mostra, a proposta do evento em Belo Horizonte é agregar novas experiências e dar maior visibilidade para os artistas e grupos participantes. “A proposta do intercâmbio é trazer para BH pelo menos um grupo de cada região onde temos atuado, confirmando a diversidade de estilos e linguagens artísticas que a Mostra contempla”, afirma.

Caroline Lemos, Gerente de Gente, Cultura e Engajamento, da Belgo Arames em Feira de Santana, reforça que o evento vai representar parte da rica diversidade cultural, com foco em Minas Gerais e na Bahia. “A empresa se empenha na valorização da cultura nas localidades onde atua e na projeção do trabalho dos artistas”, declara.

Sobre o projeto Mostra da Diversidade Cultural A Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Popular, é um dos projetos do Favela é Isso Aí, viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio da ArcelorMittal e da Belgo Arames. Conta com o apoio das Prefeituras dos municípios participantes e realização do Governo de Minas Gerais, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Vêm sendo realizada desde 2007 em formatos variados e desenvolvendo uma série de ações, entre as quais pesquisas de campo, premiações, registros em foto e vídeo, difusão e eventos. Começou em formato de Mostra Audiovisual e desde então realiza atividades de formação de artistas e grupos, mostras artísticas e culturais, além de fomento ao cenário cultural, com contribuição para o desenvolvimento e o fortalecimento do setor.

Em 2016 passou a integrar o Programa Forma e Transforma da Fundação ArcelorMittal e sua abrangência foi ampliada, inclusive sendo realizada em duas cidades de Portugal. Até o momento foram contemplados mais de 400 artistas e grupos e iniciativas culturais. Apenas em 2022, premiou mais 100 trabalhos e iniciativas culturais, sendo 80 deles de cidades mineiras e 20 de Feira de Santana.