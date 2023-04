Vatapá Comedy Club faz duas apresentações nesta sexta-feira no Teatro da CDL

Esgotou. Todos os ingressos para o show do Vatapá Comedy Club, que se apresenta em Feira de Santana nesta sexta-feira (28) foram vendidos e como a procura não parou, uma sessão extra foi aberta. Será às 19h do mesmo dia, no teatro da CDL.

Os ingressos podem ser comprados no Sympla, através deste link.

O quarteto baiano volta ao palco do Teatro da CDL em clima de muito humor. As apresentações serão marcadas por piadas quentinhas. O grupo que reúne os principais expoentes da comédia stand-up baiana, formado pelos comediantes Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha, traz a visão sempre bem humorada da nossa realidade.

Temas como música, televisão, relacionamentos, família e até a história da Bahia, não ficam de fora da criatividade nem da língua afiada dos comediantes, que se revezam no palco.

Nos últimos anos, o quarteto acumula apresentações por diversas capitais do país e agora volta à cena baiana, reunindo sua formação completa, em show inédito em Feira de Santana.

Conheça o Grupo

Sucesso no Youtube e uma das principais caras da rede de vídeos na Bahia, João Pimenta possui mais de 800 mil inscritos em seu canal. Nascido na cidade de Pojuca, o “Rei das Redublagens” tem uma carreira de mais de dez anos nos palcos. A marca registrada de “Seu Pimenta” é misturar causos da infância com as situações voltadas ao universo nerd. O artista é ainda componente do grupo Porta dos Fundos, tendo ainda participação em diversos outros projetos nacionais junto a empresas como Disney, Amazon e MultiShow,

Conhecido por abordar temas como racismo e ser dono de um humor ácido e crítico, Tiago Banha é um dos mais antigos comediantes do gênero stand up em Salvador. O humorista coleciona apresentações em diversas cidades do estado da Bahia ao longo de sua carreira. Além de comediante, Banha também é dono da página Frases de Baiano – um das maiores páginas de humor e entretenimento da Bahia – e foi já participou de projetos como roteirista junto a Globoplay, Multishow, rádio Piiatã Fm, entre outros.

Jhordan Matheus, é soteropolitano e conhecido como O Rasta! É ator e seu principal personagem foi o “Boa Vida” do Filme Capitães da Areia do saudoso Jorge Amado. Jhordan carrega com orgulho e bom humor sua história humilde. Nascido e criado na periferia, o humorista se inspira nas cenas e personagens deste espaço, Há 7 anos atua na cena do stand up comedy nacional. Nos últimos anos, o comediante acumula apresentações nos palcos de todos os estados do país junto, lotando as casas por onde passa.

Professor e comediante, Matheus Buente é muito conhecido por seu humor voltado a críticas sociais e por ser um excelente contador de casos. Seus textos fazem sucesso nos palcos e nas redes sociais, alguns deles por abordarem temas históricos com muito humor e um coloquialismo na medida certa para levar o público no ritmo de seu pensamento: hilário e sagaz. Além das duas funções já citadas, também possui uma carreira como ator, tendo participado de diversos clipes musicais na Bahia – um deles vencedor de dois prêmios Caymmi – e interpretado o personagem Bolinho, do canal +1!Filmes.