Fedor do Matadouro chega a novo condomínio inaugurado pelo governador

O condomínio Campo Belo que o governador Jerônimo entregou hoje é o último bloco de pequenos prédios, cada um com quatro apartamentos, construído nos limites urbanos da zona leste da cidade, alguns quilômetros depois do Complexo Matadouro Campo do Gado de onde sai pelos ares uma insuportável fedentina que alcança o novo condomínio com a mesma intensidade de quem está mais próximo do Matadouro.

Nos últimos tempos a população daquela zona oeste da cidade reclama em emissoras de rádio sobre o problema.

Foto:Portal GovBA