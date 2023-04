Filarmônica 25 de Março, o público interage e conhece os instrumentos

No mês passado quando fez 155 anos a Filarmônica 25 de Março comemorou com uma retreta no Coreto da Matriz de Senhora Santana, a padroeira da cidade. Em outros aniversários ela também tocou pelas ruas, na calçada defronte ao antigo prédio aonde foi sua sede (foto)

Neste sábado,29, ela executa o mesmo repertório daquela noite comemorativa no Coreto mas numa escola municipal e de forma didática, com o público interagindo e conhecendo um pouco mais sobre os instrumentos de sopro e percussão que compõe a descontraída Filarmônica 25 de Março. Esse é o projeto “Educação, Cultura e Tradição”, do Pro-Cultura/Esporte/Hospital Unimed, que estreia na Escola Municipal Elisabeth Johnson, bairro Baraúna, neste sábado, 29, às 9 horas.

Serão executadas quatro obras, todas de compositores brasileiros: Dobrado Gira-sol (Oswaldo Cabral) e Suite dos Pescadores (Dorival Caymmi), com arranjo do maestro Antonio Neves e mais “Os Sertões Segundo Gonzaga” (Luiz Gonzaga/Zé Dantas/Humberto Teixeira) arranjo de Wellington das Mercês e a Valsa Terezinha Neves (Tenison Santana).

Antônio Neves, o maestro – A história dessa fase contemporânea da Filarmônica 25 de Março está sendo construída com a dedicação e talento desse músico e artista de grande inspiração. Saiba mais sobre ele Instagram

