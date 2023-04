“Minha Casa, Minha Vida” de volta a Feira: Jerônimo entrega 248 novas moradias

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), acompanhado de dois ministros de Lula – Rui Costa e Jader Filho – retomou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana com a entrega de 248 moradias de um Condomínio no bairro do Campo do Gado Novo (Estrada Velha de Jaguara) cuja construção começou em 2013.

No grande palanque montado sob uma enorme estrutura temporária móvel ficaram dezenas de prefeitos, vices e ex-gestores de diversos municípios, inclusive de fora da região de Feira de Santana; deputados federais, inclusive de campo oposto como Léo Prates (PDT), deputados estaduais, vereadores e vereadoras, inclusive a presidente da Câmara, Eremita Motta (PSDB) além de secretários municipais locais representando o prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB).

Depois da solenidade onde houve a entrega pelo governador a uma família, as demais foram receber os imóveis no centro comunitário do próprio condomínio. Havia água à vontade para todos e a estrutura possuía ventiladores gigantes nos quatro cantos.Três geradores alimentam essa mega estrutura. Haviam também dois telões de vídeos onde além das imagens em tempo real, exibiram as letras dos hinos – do Brasil e da Bahia – enquanto esses eram executados facilitando a participação de todos. O Hino a Feira não foi executado.

Na plateia estavam, principalmente, as famílias contempladas através da entidade responsável, ‘Habitar do Sertão’, acompanhadas de amigos, vizinhos, parentes. Pessoas de muitos bairros de Feira, como por exemplo o George Américo. Uma visível maioria de mulheres com crianças.

Albertino Carneiro estava na plateia. Na chegada, Jerônimo foi advertido por alguém e acenou pra ele. Albertino é uma referência política e social. Ex-padre, professor, ativista, é um dos fundadores do MOC e do PT em Feira.

A Reitoria da UEFS não estava com Jerônimo no Campo do Gado.O Reitor da UFRB ocupou essa ‘cota acadêmica’, com direito a cadeira na primeira fila, próximo à presidente da Câmara de Vereadores de Feira, Eremita Mota e da secretária municipal de Habitação, Cíntia Machado.

Fotos: Secom/GovBA e Blog da Feira