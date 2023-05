Exposição “Brincantes” no Museu de Arte Contemporânea

O Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC) convida o público a prestigiar a nova exposição artística ‘Brincantes’, que estará em exibição de 4 de maio a 7 de junho. O trabalho é de autoria dos artistas baianos Simone Rasslan e Gabriel Ferreira, que trazem o imaginário, o lúdico e o vivido através da pintura.

A partir de ilustrações de brincadeiras permeadas de musicalidade e saudosismo, as obras fazem uma interlocução com o público de todas as idades e culturas.

“Essa mostra não se trata apenas de algo voltado ao público infantil, mas também se relaciona com a memória e identidade dentro da cultura do ‘brincar’. Nosso objetivo é chegar com esse universo de elementos que trazem significação para nossa cultura, principalmente aqui no Nordeste, que tem no brinquedo uma forma de construir identidades”, explica o artista visual Gabriel Ferreira, que se inspirou nos escritos de Lydia Hortélio para realização do trabalho.

A exposição ‘Brincantes’ estará aberta para visitação gratuita no período de 4 de maio a 7 de junho. Durante a segunda e quinta-feira, o MAC funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já às terças, quartas e sextas-feiras, o funcionamento é de 8h às 12h e das 13h às 16h.