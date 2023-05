‘Prefeituráveis’ de Feira e comemorações ao Dia do Trabalhador

O deputado federal Zé Neto, PT, e o vereador Jhonatas Monteiro, PSOL, participaram das comemorações pelo Dia do Trabalhador na praça da Alimentação, no centro de Feira de Santana onde após discursos e manifestações aconteceram shows de cantores e grupos da região. Os dois foram os políticos, com mandato, mais importantes do campo da esquerda política local que se fizeram presentes na manifestação organizada pelas Centrais Sindicais – Cut e CTB – e mais entidades e partidos.

“O evento foi um dos mais participativos do últimos anos”, comemorou o diretor do Sindicato dos Bancários, Edmilson Cerqueira. Emprego, renda, direito, democracia e reconstrução foram os temas do 1º de Maio no Brasil.

PREFEITURÁVEIS – Embora secretário de estado e ex-candidato a Prefeito de Feira, o deputado Angelo Almeida (PSB) preferiu passar o dia na cidade de Riachão do Jacuípe, “ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras e acompanhando de perto o movimento sindical com o ex-prefeito Lauro Falcão, companheiros e companheiras de luta”.

O deputado José de Arimatéia (Republicanos) dedicou o dia 1º de Maio ao “Dia OQJF” (O que Jesus faria) da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual é pastor. “Um dia totalmente dedicado a novas atitudes”, escreveu ele na página do Instagram, sem fazer referência ao Dia do Trabalhador. “Pergunte-se: O que Jesus faria em meu lugar?“

“A data de hoje serve para nos lembrar que qualquer que seja a profissão, atividade, ou função, o trabalho de cada um é de fundamental importância para o funcionamento de uma empresa ou instituição“. escreveu, também no Insta, o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) outro prefeiturável de Feira.

Já o ex-prefeito Zé Ronaldo postou na rede, ontem dia 1º, a sua movimentada agenda do domingo – lavagem no Sobradinho, lavagem no Centenário, etc – e por fim mandou a mensagem: Nessa segunda-feira, dia do Trabalhador, parabenizo todos os trabalhadores da nossa terra, que fazem a nossa cidade avançar!