Cantinho da leitura da Escola Valdemira Alves de Brito será inaugurado nesta quinta

Um espaço reformulado, cheio de ludicidade, diversidade de títulos, tranquilidade e uma boa estrutura para incentivar ainda mais o hábito da leitura da leitura para os estudantes da Escola Municipal Valdemira Alves de Brito, no Tomba. O “Cantinho da Leitura” será inaugurado nesta quinta-feira (4), às 9h.

A previsão é de que o local atenda 590 alunos da escola na faixa etária entre 6 e 14 anos. Para aproximar ainda mais os alunos ao mundo dos livros, a biblioteca da escola foi totalmente reformada para implementação do projeto social da BW Incentiva, por meio da Lei de Incentivo do Ministério da Cultura, com patrocínio da Belgo Arames e o apoio da Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

O ‘cantinho’ recebeu a doação de 1.200 novos livros – incluindo títulos em braile, brinquedos educativos, corredor da leitura ao ar livre, fantasias e mobiliário. Além de nova pintura, ar-condicionado, ventiladores, iluminação e itens para ambientação da unidade.