Governo da Bahia faz concurso para grupos de samba junino; inscrições abertas

Vai ter muito samba junino no São João da Bahia. Isso porque o Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur), abriu o concurso para seleção e contratação de grupos de samba junino, com o objetivo de compor a grade da programação artística do São João da Bahia e demais festejos juninos de 2023.

As inscrições, que vão até o dia 12 de junho, devem ser feitas pessoalmente no protocolo-geral da Sufotur (3ª Avenida, nº 390, Térreo, CAB), de segunda a sexta, das 8h30 às 18h. Para o concurso, o Estado da Bahia investe R$ 250 mil que serão divididos entre 34 atrações artísticas, distribuídas entre quatro categorias que premiam de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que atendam a todas as exigências contidas no edital. A inscrição pode ser feita com o preenchimento de formulário disponibilizado no endereço eletrônico http://www.sufotur.ba.gov.br, acompanhado da documentação de regularidade jurídico-fiscal e do material artístico.

Serão analisados critérios como portfólio (release, currículo, clipagem, meios de comunicação diversos); audição do material disponibilizado em áudio (CD) ou vídeo (DVD) e análise da concepção artística do candidato, envolvendo performance no palco, figurino, empatia com o público e produção geral.

Somente serão aceitas inscrições feitas mediante apresentação de todos os documentos requisitados. A divulgação dos selecionados acontece no dia 14 de junho.

