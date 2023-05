Colbert participa de reunião da Frente de Prefeitos sobre transporte público

A importância do financiamento do transporte público coletivo no país foi o principal tema debatido na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, realizada nesta quarta-feira (3), no Rio de Janeiro. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, que é vice-presidente de Infraestrutura da entidade, participou do evento.

Na oportunidade, quando também foram apresentadas alternativas sustentáveis, como ônibus coletivos elétricos, o prefeito feirense observou que outra possibilidade seriam veículos com motor de combustão interna a hidrogênio.

“No SENAI CIMATEC está se discutindo muito sobre hidrogênio. A adaptação de motor de combustão para hidrogênio é bastante viável. Não precisa trocar a tecnologia e já elimina preocupação com a questão das baterias dos veículos elétricos“, observou Colbert.

Dados apresentados durante o evento apontam que houve uma queda na demanda verificada e uma redução de passageiros em todas as faixas de renda nos últimos 20 anos. Ainda segundo o levantamento, após a pandemia a demanda está entre 70% e 80% da capacidade de 2019. Na mesma medida, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) houve um crescimento dos custos do transporte público coletivo bem acima da inflação no mesmo período, ou seja, maiores custos e diminuição na demanda, fazendo com que o setor atinja níveis preocupantes de ociosidade.