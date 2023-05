Centro de Convenções:Jerônimo garante recuperar “auditório do teatro e estacionamento”

Ainda não é definitivo, mas a Conder entende que a estrutura é boa, tanto a metálica quanto a de concreto, que ainda não foi danificada pelo tempo. Mas, a equipe está tratando de fazer a análise técnica“, disse o governador Jerônimo durante visita hoje pela manhã (sexta-feira,5) às obras do Centro de Convenções de Feira de Santana.

Jerônimo pernoitou em Feira onde na quinta-feira (ontem, 4) participou de um jantar com empresários e lideranças patronais em um jantar organizado pelo deputado Zé Neto.

A cessão do terreno pela Prefeitura de Feira ao Governo do Estado foi formalizada. O terreno tem uma área de mais de 24 mil metros quadrados e duas edificações, uma do teatro e outra do Centro de Convenções. Já a área externa contempla o estacionamento com capacidade para cinco ônibus e cerca de 180 vagas para carros.

No final da visita, em entrevista à imprensa o governador esclareceu que vai concluir “tanto a parte do auditório do teatro, quanto o entorno, que é o estacionamento. Agora, o objetivo é atualizar o projeto e licitar”.