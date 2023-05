Dia 10 encerra-se inscrição para concurso do Tribunal de Justiça

Das 277 vagas do concurso aberto pelo Tribunal de Justiça da Bahia, quatro são para a Comarca de Feira de Santana: uma para subescrivação, duas para oficial de justiça avaliador e uma para escrevente de cartório. As inscrições estão abertas até as 14 horas da próxima quarta-feira, dia 10, a aplicação da prova está prevista para 23 de julho e o resultado definitivo deve ser publicado no dia 30 de outubro.

Para a Comarca de Salvador, são 61 vagas distribuídas em 20 cargos. Há, também, mais 216 vagas, em 130 Comarcas do Interior, para os cargos de Analista Judiciário (Área Judiciária – Subescrivão); Analista Judiciário (Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador); e Técnico Judiciário (Escrevente de Cartório).

Clique aqui e leia o Edital de abertura

Clique aqui e leia o Edital retificado

Os valores de inscrição são de R$ 120,00 para os Cargos de Analista Judiciário e R$ 80,00 para o Cargo de Técnico Judiciário. É necessário efetuar o pagamento do valor de inscrição, por meio de boleto bancário, até o dia 10 de maio.