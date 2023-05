Exposição de joias confeccionadas com gemas baianas

Em maio, conhecido como mês das noivas, o Centro Gemológico da Bahia (CGB) realiza exposição de joias e fotografias do Concurso Preciosidade Baiana a partir da próxima terça-feira (9). A exposição fica em cartaz até dia 31, das 9h às 17h. O CGB, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), fica na rua Gregório de Mattos 27, Pelourinho, em Salvador.

O concurso, que teve como tema casamento, foi direcionado exclusivamente para os ex-alunos do curso de joalheria e/ou lapidação do CGB. A intenção é impulsionar a arte da joalheria, valorizar a beleza, a diversidade e a identidade baiana. “Muitos talentos foram revelados ao longo de 19 anos de cursos, realizados pelo CGB em parceria com o Senai, e esse concurso é uma forma encontrada para alavancar o trabalho desses artesãos. É importante valorizar e impulsionar o micro e pequeno empreendedor e a SDE tem estado atenta para impulsionar o segmento”, declara Angelo Almeida, secretário da SDE.

Mônica Correa, coordenadora do CGB, está muito animada com a ação. “Acompanhar as produções das peças, seleção de modelos e o ensaio fotográfico tem sido incrível. Estamos tendo apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para esse projeto pioneiro aqui no centro e posso dizer que estamos todos muito satisfeitos com o resultado”, diz.

Foram confeccionadas joias com gemas produzidas no estado. Entre as peças estão colares, pares de brincos e tiaras e todas elas estarão à venda após a exposição. O público poderá apreciar e escolher sua peça preferida através do voto diretamente no CGB ou no Instagram da instituição @centrogemologicoba.

foto:Carol Garcia/Gov.Bahia