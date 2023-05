PT de Feira aclama Zé Neto como candidato a Prefeito em 2024

Se existia alguma dúvida ainda sobre a candidatura do deputado federal Zé Neto a Prefeito de Feira ela acabou no sábado (6) quando o diretório local do PT aclamou o nome dele como escolhido para disputar a eleição de 2024.

Dessa forma acaba-se a possibilidade de disputa interna (na última vez que isso aconteceu, Zé Neto perdeu a prévia para Sérgio Carneiro) e esvaziam-se as especulações em torno de nomes como de Angelo Almeida (PSB) e da secretária de Saúde, Roberta Santana. O objetivo é focar a candidatura do petista.

Ao site ‘O Protagonista’, o deputado reafirmou que o coordenador da campanha será o próprio governador Jerônimo Rodrigues. “Ele quer coordenar, ele já está aqui conosco, em Feira, dizendo que é feirense, que é daqui, que está ouvindo e quer ouvir as demandas do Município”