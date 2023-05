Suspensa licitação para câmeras nas fardas da PM da Bahia

As dificuldades na Bahia para a implantação de câmeras no fardamento policial parecem insuperáveis e quando tudo parecia que ia acontecer bem, o governo do estado anunciou hoje que a licitação aberta em 19 de abril para a compra desse equipamento foi suspensa.

Seis pedidos de esclarecimentos e quatro impugnações foram solicitados por empresas da área de tecnologia, informou a SSP que não disse quando abrirá nova licitação.

Enquanto isso as mortes continuam crescendo nas operações policiais, pondo em dúvida, cada vez mais, a credibilidade da instituição policial.