Troféu Oscar Folia: Os melhores da Micareta 2023 serão conhecidos próximo dia 31

O resultado da votação que vai eleger os melhores da Micareta de Feira 2023, em diversas áreas, será revelado no dia 31 de maio. Essa é a data da solenidade do Troféu Oscar Folia, iniciativa da Revista Alternativa, com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, que elege os destaques da folia momesca.

O Troféu Oscar Folia é regulamentado pela Lei Municipal nº 77/2005 e faz parte do calendário das festas populares do Município. A premiação homenageia um dos precursores da Micareta, Oscar Marques, o “Oscar Tabaréu”. A votação online é realizada através do site da Revista Alternativa: www.revistaalternativa.com.br e segue aberta até o próximo dia 20.

O organizador da iniciativa e CEO da Revista Alternativa, Girlânio Guirra, observa que o volume de votos já registrado está superando as expectativas.

“Estamos surpresos com a quantidade de respostas na votação dos artistas. A pesquisa está muito acirrada e teremos muitas surpresas. Os números de votação no site do Troféu Oscar Folia refletem o sucesso da Micareta”, considera.

O Troféu Oscar Folia conta com apoio da Prefeitura de Feira através das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) e Comunicação Social (SECOM).