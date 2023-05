Curso da OAB e Escola de Advocacia ensina a descobrir patrimônios ocultos

No dia 25 de maio, das 18h às 19:30, o auditório da OAB Subseção Feira de Santana vai sediar um curso intitulado “Descubra o patrimônio escondido com o Sniper”. Este é um novo sistema da Justiça para descobrir patrimônio oculto de pessoas que são devedoras no Judiciário. O curso é uma parceria da OAB Feira com a ESA (Escola Superior da Advocacia).

“Esse sistema ajuda a descobrir patrimônio oculto, sócios ocultos, transferências de imóveis e outras coisas relacionadas a pessoas devedoras na justiça”, explica Raphael Pitombo, presidente da OAB Feira.

O curso será ministrado pelo advogado Antonio Neto da Lapa e tem o investimento de R$30,00, mas, para a jovem advocacia, idosos e estudantes custa metade do valor. A inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/dpesniper.