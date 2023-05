Governo do Estado faz seminário sobre economia rural em Feira

Começa nesta quarta-feira, 10, em Feira de Santana, no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, às 14 horas, o Seminário “Estratégias para o Desenvolvimento Econômico a partir do Rural”, promovido por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

O evento vai até sexta-feira e reunirá gestores públicos estaduais, prefeitos, secretários municipais e equipes técnicas de 21 Consórcios Públicos Municipais que desenvolvem políticas públicas para a agricultura familiar e o desenvolvimento rural, por meio de convênios assinados com a CAR.

Ainda na quarta-feira, acontece a palestra tema do evento com o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, que vai abordar as ações e estratégias que estão sendo executadas pela CAR para o desenvolvimento rural sustentável nos próximos anos.

Na quinta-feira (11), os representantes dos consórcios participarão de cinco oficinas sobre as políticas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Projeto de Mecanização Rural (Promer), Regularização Fundiária e Kits Produtivos. Na sexta-feira (12), a partir das 8h, o evento contará com a apresentação dos resultados da ação Cacau+ do Consórcio Ciapra Baixo Sul, a ser ministrada pelo diretor-executivo do Ciapra, Leandro Ramos, depois será realizada uma plenária final de encaminhamentos do seminário.