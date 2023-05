Djalma do Milho está no Hotel Caroá, chova ou faça sol

Chovendo ou fazendo sol, ele cumpre a jornada de trabalho em frente ao antigo Hotel Caroá, no centro de Feira de Santana. Das 15hs às 19hs. Essa rotina perdura há anos e o fez ficar conhecido na Princesa do Sertão como “Djalma do Milho”.

Com 51 anos de idade, 20 desses dedicados a essa atividade (já trabalhou em um supermercado), Djalma se orgulha de sua clientela conquistada ao longo desses anos.

Djalma tem uma freguesia fiel. Recebe os fregueses com muito respeito e carinho. Ele não se cansa de repetir essas frases:

“Quer ralado?Qual a sua preferência?Obrigado! Espero que goste. Volte sempre!”

Após mais um dia de luta por sua sobrevivência, lá vai Djalma descendo a ladeira de volta em direção à Cidade Nova , empurrando seu carrinho bem mais leve e de volta para o lar. Porém, antes da caminhada ainda sobrou um tempinho para ofertar milho para algumas pessoas em situação de rua. “Quem tem fome, não tem vergonha de pedir. É melhor pedir do que roubar”.

Luiz Tito é fotojornalista responsável pelo site DigaiFeira