Bando dos Olhos D’água terá homenagem ao bloco Babydoll de Nylon

O Bando dos Olhos D’água vai homenagear na festa do Bando Anunciador, próximo 9 de Julho, dois blocos de Micareta ‘das antigas’ e que foram sucesso nas suas épocas: Baby Doll de Nylon (nome de música de sucesso com Robertinho do Recife) e “Os Protestantes”.

O Bloco Baby Doll de Nylon foi o primeiro bloco travestido da Micareta, saiu em 1983, com os homens vestidos com Baby Doll de Nylon cor rosa choque e as mulheres sairam de Pijamas curtos. Nesse ano foi campeão na categoria bloco de banda e percussão e tinha como atração a Fobica Ford 1937 que funcionava com manivela na ignição.

O Bloco “Os Protestantes” saia com os membros vestindo paletó e gravata, sem camisa durante a Micareta.

Sábado, 13, organizadores do Bando dos Olhos D’água reuniram-se no Mercado de Arte Popular de Feira de Santana.