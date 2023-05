Camara faz “audiência pública” antes de ceder hectares do Parque de Exposição para o SENAR

Três hectares da área do Parque de Exposição de Feira de Santana, um imóvel público com mais de 40 anos de existência poderá ser ocupado por um Centro voltado para a formação rural administrado pelo Senar, órgtão vinculado à Confederação Nacional da Agricultura (CNA) hoje presidida pelo pecuarista feirense João Martins Junior, filho do doador da área ao Município.

A proposta enviada pela Prefeitura à Câmara, para a cessão da área onde será implantado o Centro, será discutida nesta terça (16), às 10h, em Audiência Pública realizada pela Câmara, após a sessão ordinária que deve terminar mais cedo. A audiência cumpre um trâmite político-administrativo do Poder Legislativo pois já é dada como certa a aprovação da cessão da área.

Com estrutura considerada obsoleta para os novos padrões de parques agropecuários, especulou-se uma ampla reforma e reutilização do Parque mas as ideias não foram postas em prática. A ExpoFeira perdeu espaço no ranking das feiras semelhantes e sofreu a evasão de expositores de importância e peso econômico. A vinda de uma unidade educativa para o lugar é vista como sendo a resolução para a apatia em que vive aquela área. É o que, teoricamente, o que esta audiência pública deve discutir, apresentando prós e contras.

A Audiência Pública, iniciativa dos vereadores Eremita Mota e Jurandy Carvalho, terá representação do SENAR, devendo contar com a presença do secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, Pedro Américo e de dirigentes do Sindicato dos Produtores Rurais de Feira de Santana representando a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) .

A audiência vem após duas viagens que os vereadores fizeram. Uma a Salvador, para dialogar com o SEnar psobre a solicitação encaminhada pela Prefeitura e na semana passada a presidente Eremita Mota e seus colegas Jurandy Carvalho (PL), Silvio Dias e professor Ivamberg (PT), Pastor Valdemir (PV) e Emerson Minho (DC) visitaram o Centro de Excelência de Fruticultura do órgão, em Juazeiro, norte da Bahia, para conhecer “in loco”, a experiência.

Após as audiências o projeto deve ser levado a plenário para ser votado em duas vezes.