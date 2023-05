Reitora da UEFS foi empossada por Jerônimo em Salvador

O governador Jerônimo Rodrigues empossou a professora Amali Mussi como reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), nesta terça-feira (16), na Sala de Reuniões do Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. As professoras Amali Mussi e Evanilda Carvalho, obtiveram 2.614 votos nas eleições realizadas entre os dias 3 e 5 de abril de 2023. A eleição teve um dos mais altos índices de abstenção na história das eleições diretas naquela universidade.

A Universidade Estadual de Feira de Santana conta com mais de sete mil alunos matriculados. A instituição oferece 28 cursos de graduação, 25 de pós-graduação e possui 152 projetos de extensão.

A nova Reitora sucede Evandro Nascimento de quem era Vice-Reitora. Ambos pertencem ao grupo Mais UEFS que está na Reitoria há mais de 16 anos.

Amali possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Taubaté, mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pós-graduada em Psicopedagogia e atua na formação inicial e continuada de professores desde 1991.

Evanilda Carvalho é graduada em Enfermagem pela (Uefs), mestrado e doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). É Pós-doutora no College of Nursing – University of South Carolina, Columbia – Estados Unidos. É membro da Rede SOCHIENCO (Chile). Foi coordenadora do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Uefs desde 2022.