Como surgiu o Parque de Exposições e a Primeira Feira de Animais há 56 anos

Feira de Santana ganhou seu parque de exposições em 1967. Para a inauguração do parque, além do ritual de praxe – a benção do padre, a fita cortada, a placa descerrada e os discursos, foi incluída na programação uma exposição de animais para dar maior dimensão ao ato, nos conta o jornalista Adilson Simas.

Foi a Feira de Animais daquele ano a precursora da Expofeira, uma exposição que ganhou fama nacional na década de 70. “A cada festa de abertura, além de dirigentes de instituições financeiras como BB, CEF, BNB, os extintos BANEB e DESENBANCO e outras personalidades e instituições, era comum até a presença de ministros da república”, reforça Simas.

Foi o tempo áureo das Exposições agropecuárias. “A ideia primária de uma exposição de animais era mostrar o que havia de melhor entre reprodutores e reprodutoras”, explica o professor Evandro Oliveira, fazendeiro e pesquisador sobre o assunto. Esse modelo se transformou e a hoje os Parques de Exposições no Brasil inteiro têm novas funções, algumas mais importantes do que as exposições agropecuárias.

A Feira de 1967 aconteceu em fevereiro e teve à frente uma ‘Comissão Organizadora” formada pelo então sercretário de Agricultura de Feira, o engº agrônomo Antonio Freitas Costa, o presidente da Associação Rural, Gil Marques Porto e mais Clovis Camalier, Ardson Joel Leal, Vicente Leite e Silvio Marback.

Adilson também observa sobre a escolha do local para a instalação do Parque: ” a cidade se expandia às margens da rodovia Feira-Salvador, lá já estava o majestoso Clube de Campo Cajueiro e o chamado Núcleo Piloto do Centro Industrial do Subaé com várias unidades começando a se juntar à Indústria Incovege”.

A ideia de um parque era alimentada pelos grandes fazendeiros e pecuaristas, através do Sindicato Rural. Dono de uma fazenda nas proximidades, o pecuarista João Martins da Silva doou parte do terreno ao Sindicato para que nele o parque fosse edificado, em parceria com a Prefeitura. O prefeito era Joselito Amorim.

Para abertura da primeira Feira de Animais – que tornou-se depois a EXPOFEIRA – a esta cidade vieram inúmeras autoridades, entre elas o governador Lomanto Junior que ao lado do prefeito Joselito Falcão de Amorim, presidiu a inauguração do parque.

Entre os expositores pioneiros, além dos nomes já citados, vale lembrar Carlos Artur Bahia, Waldir Pitombo, Nestor Duarte, João Mendes da Costa Filho, Francisco Maia e outros, sem falar dos expositores da região.

De Feira e outras cidades, entre os que exibiram bovinos na primeira exposição, estavam Coriolano Carvalho, Armando Lacerda, Nicolau Calmon, Simeão Machado, Décio Carvalho, Martinho Menezes, Francisco Maia e Pedro Calmon.

Já entre os expositores de eqüinos, da cidade e da região, destaque para Servilho Carneiro, Haroldo Lima, Higino Carneiro, Aristóteles Carvalho, Edmundo Queiroz, Gerval Peixoto, Rocha Pires, Edmundo Oliveira, Manuel Firmino Lopes e tantos.