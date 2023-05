Inscrições abertas para eleição do Conselho Municipal de Cultura

Estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho Municipal de Cultura para o biênio 2023/2025. Os interessados em participar podem se inscrever como candidatos ou eleitores até o dia 31 de maio de 2023.

A eleição, que ocorrerá virtualmente no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, terá a participação de representantes de dez segmentos culturais da sociedade civil. São eles: dança, identidade e diversidade cultural, audiovisual, artes plásticas, música, cultura popular, teatro, memória e preservação, matriz africana e literatura.

Serão eleitos 10 membros titulares e 10 membros suplentes para o Conselho Municipal de Cultura. O representante titular e suplente da Academia Feirense de Letras são indicados pela instituição, conforme previsto na Lei Municipal N° 2.956, de 16 de dezembro de 2008.

Os representantes de cada segmento só poderão votar no segmento de atuação e conforme inscrição feita para esta finalidade.

O processo eleitoral será coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer juntamente com a Comissão Eleitoral que será criada com esta finalidade. É vedada a candidatura de membros da Comissão Eleitoral no Conselho Municipal de Cultura.

Para participar, é necessário preencher o formulário online de cadastro de eleitores e registro de candidatos, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A Comissão Eleitoral pode excluir do certame aqueles que não preencherem o formulário de forma completa e correta. A SECEL não se responsabilizará por cadastro eleitoral não recebido por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

As inscrições para candidatos e eleitores podem ser feitas até o dia 31 de maio de 2023. Para se inscrever como candidato, acesse https://forms.gle/mDH5EDBhf9HWMiti6. Para se inscrever como eleitor, acesse https://forms.gle/ANdEaHP9vqWjBtYR6.