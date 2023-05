Vereador faz apelo à APLB de Feira: “deixe as crianças estudarem”

Alguém se rebelou contra a banalização das greves de professores das escolas públicas em Feira de Santana promovidas pela APLB e a voz que se levantou vem do distrito de Jaguara através de relatos indignados do vereador Paulão do Caldeirão hoje na Câmara de Vereadores.

Marlede (Oliveira, presidente da associação) está brincando com coisa séria; não vejo defender os estudantes, apenas as questões dos professores“, esbravejou o vereador, e radialista, que representa aquela comunidade rural onde nasceu, que segundo disse está preocupada com as sucessivas paralisações promovidas pela APLB nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Paulão disse que a entidade está “colocando em risco” o ano letivo.

O vereador, que é também radialista, propõe que a dirigente promova manifestações da categoria de modo a não comprometer as aulas e busque negociações com o prefeito Colbert Martins Filho e a secretária de Educação, Anaci Paim.

“Paralisar os professores seguidamente durante a semana é um crime“, afirmou, em pronunciamento na Tribuna da Casa da Cidadania e pediu “encarecidamente” que a APLB “deixe as crianças de Jaguara estudarem”.