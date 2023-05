Câmara de Vereadores de Feira faz sessão solene no Dia do Trabalhador Rural

Dia do Trabalhador Rural, comemorado nacionalmente no dia 25 de maio, vai ser registrado na Câmara de Feira de Santana com uma sessão solene, nesta data, a partir das 8h30min.

A iniciativa deste evento é do vereador Professor Ivamberg (PT), que tem o homem do campo e suas dificuldades como uma das prioridades do mandato, buscando sempre “ações efetivas para lhe garantir direitos e dignidade“.

Está convidada para palestrar sobre o tema a presidente do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Feira de Santana (Sintrafs), Conceição Borges, considerada uma das mais fortes e influentes lideranças femininas junto a este segmento.

Durante a sessão solene, serão homenageadas 16 personalidades representando a população dos oito distritos do Município.