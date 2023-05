“Ele foi incansável na luta por justiça social”, diz filha de Ildes Ferreira

Há 4 anos faleceu aos 70 anos o sociólogo, professor universitário e ex-secretário de Estado, Ildes Ferreira. Amigos e familiares participaram de uma missa na Igreja Senhor do Bonfim, no Jardim Cruzeiro, na noite de ontem (domingo, 21) ocasião em que foi lançado o livro “Pequena História de uma Grande Vida”, de autoria do professor João Bosco da Silva.

Presente na celebração, o prefeito Colbert Filho destacou a sua relação com Ildes Ferreira e a contribuição do homenageado como uma pessoa que dedicou a vida às questões sociais.

“Ildes Ferreira foi um grande amigo, tanto meu quanto de meu pai [Colbert Martins da Silva]. Uma pessoa que participou de movimentos sociais, foi professor e meu colega na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)”, destacou o prefeito.

O chefe do Executivo Municipal também lembrou que teve o prazer em indicar Ildes Ferreira para o cargo de secretário de Ciências e Tecnologia, no Governo do Estado, em 2006, assim como para a função de secretário de Desenvolvimento Social de Feira.

Autor do livro, João Bosco falou que levou dois anos para escrevê-lo. Deu início à coleta de dados nos últimos dias de vida do homenageado, que mesmo debilitado – Ildes Ferreira enfrentou um câncer que o levou à morte – se comprometeu em passar informações. Os familiares e amigos também foram fundamentais na construção da obra.

Filha de Ildes Ferreira, a servidora pública Eva Oliveira falou que o livro é um resgate da vida profissional e pessoal do seu pai que não pode ser esquecida.

“Meu pai foi incansável na luta por justiça social. Esta foi a principal herança dele. A gente cresceu vendo ele participando de movimentos sociais, lutando pelos menos favorecidos, por melhores condições de vida em relação”.

Ildes Ferreira também teve uma atuação no semiárido baiano, principalmente na região do sinal, onde participou ativamente. “Devemos recordá-lo por tudo o que ele nos deixou, inspirou e colaborou nas questões sociais”, disse o irmão Ismael Ferreira.