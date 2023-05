“Eremita, basta gritar que vamos estar aqui juntas”

“Toda vez que a presidente desta Casa é agredida, nós mulheres somos agredidas“. Esta declaração, em solidariedade à vereadora Eremita Mota (PSDB) (foto) foi dada na Câmara de Feira de Santana por uma das maiores lideranças sindicais e também dos movimentos sociais do Município, Conceição Borges.

O pronunciamento da dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Tribuna do Legislativo aconteceu durante a Audiência Pública com o tema Luta pela Garantia dos Direitos da Mulher, realizada pelo Legislativo.

A abordagem, na abertura do seu discurso, foi motivado, segundo ela, por notícias que chegam ao seu conhecimento através da imprensa sobre “ataques a uma mulher no poder”, de várias frentes, nos meios políticos. Eremita é a primeira vereadora na história da cidade a comandar a Câmara e a obter cinco mandatos consecutivos.

Ex-candidata a vereadora, Conceição Borges disse que bem sabe das dificuldades que as mulheres enfrentam para exercer o seu papel na política, nesta cidade.

Presidente da Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria, Renida Cruz dos Santos também falou do preconceito de que está sendo alvo a vereadora, ocupando o cargo de maior importância em Feira de Santana, depois do comando do Poder Executivo.

Ao cumprimentar Eremita “em nome de todos que compõem a Mesa”, ela lhe disse “pode contar com a gente, basta gritar que vamos estar aqui juntas, para poder dar as mãos e mostrar a força da mulher neste lugar”.