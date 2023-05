Histórias de Uber: Misael ou o empreendedorismo feirense

Como vocês podem imaginar tenho precisado muito de me locomover por aplicativos, muito mais do que gostaria. E sigo acumulando histórias, e faturas de cartão, que vou ouvindo em minhas andanças.

Só essa semana estive com um Sommelier que trabalhou anos em restaurante chique de São Paulo, mas sentia muita saudade da sua roça em Santo Estevão e vai se virando por aqui no volante. Um motorista da prefeitura que nas horas vagas completa a renda assim e como tem 4 filhos resolveu estudar Filosofia na UEFS para conseguir vaga para as crianças no CEB (Meu filho estava comigo e achou ele um gênio). Um grande amigo da adolescência de meu marido que eu já tinha muito ouvido falar das aventuras, só havia visto uma vez há anos, conversa vai conversa vem me reconheceu, “Jorge Tabajara que fazia pega no Opala? A Senhora é a menina loirinha da Edelvira de Oliveira que recuperou Michel?” Mas esse vai merecer depois um texto só dele.

Eis que hoje eu não precisei puxar assunto, a história já chegou pronta. Quando entro no carro, um Uber da 99, não era só um carro, era uma lojinha, literalmente, com mostruário pendurado no banco. ” Eu agrego valor ao meu serviço”, ” A senhora me conheceu no 99, mas agora já é cliente em potencial”, ” O meu diferencial é que eu entrego o produto onde o cliente estiver porque eu posso aceitar corrida nessa rota e mato dois coelhos”, “Tenho muitas clientes professoras e vendedoras de loja, dor nos pés e pernas, vendo um tapete massageador que é excelente”, ” Meu preço também é diferenciado porque não tenho aluguel de loja”….

Enfim, Misael é um dínamo, depois mudamos o papo para família. Nascido e criado no Tomba, órfão de pai aos 6 meses, projetou desde os 14 anos que seria pai de um menino chamado Victor e que lhe daria todo afeto que não teve. “Então, Professora, Victor tem 4 anos, mas na verdade tem mais de 20, porque já existia dentro de mim.” Chegando em minha casa com número salvo porque encomendei o tal tapetinho! E já estou até considerando a caixinha de som… Ah, ele também faz corridas combinadas antes para o aeroporto ou rodoviária, mas não no domingo porque é o dia da cervejinha… Quem tiver ouvidos para ouvir vai saber que um motorista nunca é só um motorista…. @misael_machado13