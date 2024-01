Férias é tempo de também me dedicar à leitura. Já faço isso o ano todo, mas agora com mais vagar e proveito. Há alguns anos venho desenvolvendo um projetinho de livros a serem lidos ou relidos em janeiro:

1.Reler um clássico que li muito jovem e não apreciei como devia, o desse ano é o volume 2 de Dom Quixote, no qual temos uma imagem bem diferente de Sancho.É uma aventura fascinante revisitar um dos melhores livros já publicados;

2. Ler um livro que já devia ter lido, mas não o fiz, vou de A paixão segundo G.H. , escolhido porque soube do filme com @mariafernandacandidooficial atriz que aprecio e com a direção de Luiz Fernando Carvalho será imperdível, prefiro sempre ler antes de ver a adaptação, o que não quer dizer melhor ou pior, só uma linguagem diferente;

3.Um mais voltado para meus estudos, Lições de Mestres de Steiner, indicado por uma mestre que admiro muito, Lygia Telles;

4. Uma novidade, um autor que quero conhecer, já devorei no Kindle Cabeça de Santo e Oração para desaparecer de @socorroacioli , estou encantada por sua escrita, e, sobretudo, por seus motes;

5. Uma biografia de alguém que admiro, a de @violadavis presente de @flavianinger uma leitora fina;

Sobre o método? Caos organizado. Passo de um para o outro a depender da vontade da hora. E ainda tem uns biscates fora do projeto que furam deliciosamente o plano, como o Trinta segundos sem pensar no medo do @book.ster que tem feito um belo trabalho de formação de leitores, no qual ele faz uma espécie de autobiografia do seu letramento literário, casando momentos da sua vida com os livros que lhe marcaram, esse no Kindle também. Ainda sou uma leitora 90% do livro físico, mas estou descobrindo os encantos dessa possibilidade. Não me preocupo em concluir tudo ao longo do mês, mas tento. Há também os filmes e séries que me tragam, outra forma de Literatura que me completa, essa nossa Água de Alevante. Não sei quem eu seria sem meus livros…