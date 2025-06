Personagens reais

Esses dias precisei consertar um sapato, daqueles reparos que valem a pena. Nós feirenses sabemos onde ir: Pracinha dos sapateiros, entre a prefeitura e a Igreja Senhor dos Passos. Mostrei ao primeiro da frente do que se tratava, tentar diminuir um pouquinho a parte traseira de uma sandália de festas, daquelas douradas para ABCDEF ( Aniversário, Batizado, Casamento, Diversos e Formaturas), comprada on-line estava sambando uns 2 cm. Ele prontamente indicou o especialista: “Paulinho! Aí só ele”. Entre essa primeira banca até Paulinho passei por outras no espaço apertado e fui sacando que tem as manhas do ramo, uns com malas, uns com mochilas, uns com bolsas, uns com tênis, é claro que a maioria trabalha como clínico geral, mas há as minúcias do artesão. Tudo ali cheira a passado. Diante de Sr. Paulinho, notei logo a paciência com que estava operando outra ABCDEF. Diagnóstico feito, ele admitiu minha paciente e me pediu meia hora e me sugeriu fazer outra coisa e voltar. Como não me falta o que fazer na rua…. Quando voltei, cadê ele? O colega me disse que ele voltaria logo. Já passava de meio dia, fiquei com medo de que ele tivesse ido almoçar e fosse demorar muito, comprei um milho assado ( minha fraqueza) e fiquei lá esperando e assuntando. Vi minha sandália, mostrei ao colega de banca e perguntei se ele poderia me entregar porque pelo que vi já estava pronta. A senhora que sabe, o Pix está aí, mas espere, ele nunca demora. Quando já estava fazendo o Pix com a sandália guardada, eis que ele volta: Fui comprar uma coisinha ( não saberia a diferença jamais) que não tinha aqui para os 2 pés ficarem iguais. Oxe, já não está? É claro que não! E me mostrou, o jeito era esperar mais um pouco porque o cara é mesmo perfeccionista e competente. Daí começamos a conversar, quando ele soube que eu era da UEFS, me disse com orgulho que o filho se forma lá esse ano em Química. Os outros 2 também encaminhados. Dei aos 3 tudo que não tive. Comecei a trabalhar muito cedo, carreguei muita feira no Centro de Abastecimento, muita coisa até aqui.

Serenidade de sábio, prazer no ofício, artes de mestre.

E eu ainda preciso aprender a olhar melhor……” Não vá o sapateiro além dos sapatos “.

P.S. É claro que pedi autorização para as fotos!