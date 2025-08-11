Faz teu nome, Milena! Mas sempre é bom ter referências! Vamos no beiju de Milena? Tu sabe quem é, a sobrinha de Raimunda! Essa Tia Munda deve ser respeitada no bairro, um cartão de visitas que abre os caminhos e abençoa o comércio! Seria a proprietária anterior? Nossa Nepobaby da Feirinha da Cidade Nova, lançando mão da network que tem! Pequenas empresas grandes negócios!!! A gente adora esse marketing! Vamos prestigiar a jovem! Quem sabe em breve é Raimunda que será conhecida como a tia de Milena! O meu é só com um pouquinho de manteiga e um café forte e amargo como a vida! E sem acento! Por que choras, Nizan Guanaes?
Colaboração @aleaquinoo_
