Feira do Livro de Feira homenageia este ano o artista Juraci Dórea

Este ano a Feira do Livro de Feira de Santana, a FLIFS, vai homenagear Juraci Dorea, um dos artista mais admirados da Bahia. Arquiteto, pintor, escultor, escritor, poeta, a arte de Juraci Dórea é multifacetada e está presente nos mais inusitados espaços do cotidiano, principalmente, dos feirense: nas ruas, nas paredes das residências luxuosas, das casas simples, praças, mercados, bibliotecas…no imaginário artístico da população. O símbolo mais conhecido de Feira é uma escultura do artista no cruzamento das avenidas Senhor dos Passos e Getúlio Vargas, no coração da cidade.

A programação da Feira do Livro já está sendo preparada e o evento deve acontecer entre o final de agosto e início de setembro, na praça padre Ovídio.