Escola com nome do Professor Planzo foi totalmente reformada

A comunidade do bairro Campo do Gado Novo ganhou uma nova escola, o Centro Municipal de Educação Infantil Professor Manoel de Christo Planzo reinaugurado hoje pela Prefeitura de Feira de Santana

O professor Planzo,.como era chamado, foi um emérito educador em Feira, estudou na Escola Normal (onde hoje é o Cuca) tendo sido o orador da turma de concluintes do ano de 1956. (foto)

A nova unidade tem capacidade para atender 120 crianças entre 4 e 5 anos de idade. O CMEI teve sua área totalmente reformada e dispõe de nova estrutura com quatro salas de aula, salas de recursos e de professores, secretaria e diretoria. Além de copa, cozinha e sanitários com acessibilidade.

“O prédio, além de totalmente reconstruído com uma concepção arquitetônica moderna, está bem equipado com mobiliários novos. Outra novidade será o projeto pedagógico inovador para atender as necessidades da Educação Infantil”, explica a secretária de Educação, Anaci Paim.