Sanfoneira cearense premiada no 12° Festival de Sanfoneiros da UEFS

A sanfoneira cearense Francine Maria Pessoa Romão foi a estrela que mais brilhou no 12° Festival de Sanfoneiros da UEFS, cujo final aconteceu hoje à noite, (quinta-feira feira, 25), no Auditório Central do campus da Universidade em Feira de Santana.

Todos os finalistas receberam uma premiação no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e concorreram a uma premiação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) aos escolhidos pelo público na final ocorrida nesta quinta-feira,25. A UEFS estima que investiu em prêmios cerca de de R$: 50 mil reais. Saiba mais no site da UEFS