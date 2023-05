Governo da Bahia investe R$ 62,3 milhões em infraestrutura para Castro Alves

A obra de requalificação de 23 quilômetros da BR-242, no acesso da BR-116 até o entroncamento de Castro Alves, foi inaugurada no sábado (27), durante visita do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, à cidade, na região do Recôncavo.

Na mesma via, outra intervenção, realizada também pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), recuperou a pavimentação de outros 32 quilômetros, no trecho da BR-242, que liga Castro Alves ao município de Sapeaçu.

Os investimentos em infraestrutura para Castro Alves somam R$ 62,3 milhões e garantem melhor mobilidade entre as demais cidades vizinhas de Santa Terezinha, Elísio Medrado e Itatim.

Durante a visita, o governador também deu por entregue a Praça do São Pedro, no distrito de Crussaí, distante 30 quilômetros da sede de Castro Alves. A obra foi realizada pela Secretaria de Urbanismo, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), com investimento de R$ 316 mil. Ainda para urbanização da cidade, o Governo do Estado realizou a pavimentação de mais de 4 mil metros quadrados de ruas, na localidade de Cabeça do Homem, executada pela Conder, com recursos de R$ 647 mil.

Os moradores dos povoados de Coqueiro, Cajueiro, Viração, Ilhota, Boa Vista, Muzunguê, Rodão, Terra Seca e Canto Escuro, distantes nove quilômetros da sede, foram contemplados com a extensão do Sistema de Abastecimento de Água. A obra realizada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), em que foram investidos R$ 1,3 milhão.

Na ocasião, a Seinfra ainda recebeu autorização do governador, por meio da assinatura de ordem de serviço, para o início das obras de pavimentação de 6,6 quilômetros da BA-120. A recuperação dos trechos de acesso entre Castro Alves e os povoados de Candeal, Baixa Grande, Salgado e Petim receberão investimentos de R$ 8 milhões. Outra ordem de serviço autoriza a Sedur, por meio da Conder, a viabilizar obras de requalificação e urbanização da Rua da Corrida, no município de Castro Alves.

A Companhia de Ação Regional (CAR), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) recebeu autorização do governador Jerônimo Rodrigues para executar as obras de conclusão da terceira etapa da Feira Livre de Castro Alves. Thiancle Araújo, prefeito de Castro Alves, destaca o trabalho do Governo do Estado na cidade. “É muito marcante para Castro Alves a presença do governador aqui inaugurando essas obras todas, levando água potável para mais de 300 famílias. É muito significativo, transformador e mostra o cuidado que esse projeto de governo tem para cuidar de quem mais precisa”.

Foto: Feijão Almeida/GOVBA