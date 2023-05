Terminal Ayrton Senna facilita vida dos passageiros da zona norte de Feira

O novo Terminal Ayrton Senna passa a facilitar a vida de mais de 8 mil passageiros que utilizam as linhas de transporte público urbano em Feira de Santana.

O objetivo da Prefeitura, nesta fase experimental, é melhorar a mobilidade do usuário na região norte do município ofertando 11 linhas, intervalos de embarque a cada 10 minutos e o conforto dos ônibus do Bus Rapid Transit (BRT).

Ainda circulam no novo equipamento de transporte público os veículos do Sistema Integrado de Transporte (SIT).

O moderno terminal, situado na avenida Ayrton Senna, vetor de mobilidade da cidade, está equipado com rampas de acessibilidade, sinalização horizontal tátil para deficientes visuais, equipamentos de combate a incêndio, sanitários, vigilância 24 horas, além de cobertura nas três plataformas.

Das 5h às 23h, vinte e um ônibus das concessionárias Rosa e da São João passam pelo novo terminal. Entre os bairros beneficiados diretamente estão Conder, Mangabeira, Agrovila, Jardim Europa, Alto do Papagaio, Cidade Nova, Parque Ipê, Campo Limpo, Centenário, Feira VI, São João, Caseb, Brasília, Ponto Central, Serraria Brasil, Eucalipto e o Tomba.

O deslocamento ficará mais rápido para quem estiver na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), bem como no corredor Zerezin, Tapera e Candeal I.

O usuário, segundo a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), poderá efetivar o pagamento da tarifa social por meio do cartão eletrônico (Via Feira) – no próprio veículo – ou recarga via PIX pelo aplicativo KIM+. Gratuito, a tecnologia pode ser baixada da Apple Store e Google Play Store.

“A previsão é acrescentarmos mais três linhas alimentadoras passando pelo novo equipamento”, explica o diretor de Transportes, André Akio.

Foto: Andrews Pedra Branca

Fotos: Andrews Pedra Branca