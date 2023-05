Uma Revista na segunda exposição no Parque João Martins da Silva

Com a realização da IIª Exposição em 25 de maio a 1º de junho de 1969, no Parque João Martins da Silva em Feira de Santana, houve lançamento de uma revista informativa com mensagens do Governador do Estado Dr. Luis Vianna Filho, do Prefeito João Durval Carneiro; presidentes do Sindicato Rural Gil Marques Porto, do Centro das Indústrias de Feira, Manoel da Costa Falcão, lideranças políticas, pecuaristas do município e região. Histórico sobre a cidade com indicação dos pontos turísticos.

A revista foi organizada por Carlos Carneiro e colaboração de José Augusto Gouveia, Dilma Santos, Diva Cotrin e João Rosas. Desenhos de Joselito Sampaio Duque. Feira de Santana, Bahia.

Carlos Mello é pesquisador e historiador, um dos criadores do Núcleo ‘Rollie Poppino’ de Preservação da Memória Feirense