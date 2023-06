Reclamações de lâmpadas queimadas em Feira diminuíram 70%

Agentes do poder público feirense e representantes de outros seis municípios baianos se reuniram para discutir o Projeto de Concessão (PPP) para Ampliação, Modernização, Manutenção, Operação e Gestão do Sistema de Iluminação Pública. O encontro aconteceu no Museu Parque do Saber na tarde de terça-feira (30).

Estruturada pelo FEP CAIXA, o projeto prevê a modernização da iluminação pública das cidades a partir da substituição de lâmpadas convencionais pelas modernas lâmpadas LED.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a uma visão mais ampla sobre as possibilidades de utilização deste modelo em seus próprios municípios, sendo Feira de Santana um exemplo.

“A PPP na nossa cidade está na Fase 1, mas os resultados já estão surpreendentes para nós. Houve uma redução de mais de 70% de reclamação sobre lâmpadas queimadas, e isso também nos distritos. Então, o município tem dados sinais que a comunidade está aprovando”, disse o secretário municipal de planejamento, Carlos Brito,

Ainda segundo o secretário, a iluminação nas ruas contribuiu para a segurança pública e mobilidade urbana. As próximas fases do projeto envolvem smart city e telegestão.