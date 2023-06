Vereadores apresentam quatro emendas ao ‘Projeto Senar/Parque de Exposições’

Entra na pauta da sessão desta quinta-feira,1, na Câmara de Vereadores Feira de Santana, o projeto do Executivo que cede uma área de terra do Parque de Exposições João Martins da Silva para a implantação de uma unidade do Senar.

Dois vereadores deram entrada em quatro emendas ao projeto – a presidente da Casa, Eremita Mota, e o vereador do PSOl, Jhônatas Monteiro.

Esse projeto foi enviado à Câmara quando ainda era presidente o vereador Fernando Torres que não o levou em consideração e o engavetou.