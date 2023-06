Bens inservíveis da Prefeitura de Feira vão a leilão dia 14

Os bens e móveis inservíveis da Prefeitura de Feira de Santana serão leiloados no próximo dia 14. O certame vai ocorrer às 9h, através da internet, no endereço eletrônico: www.rjleiloes.com.

Os interessados em participar do leilão deverão realizar cadastro no site: www.rjleiloes.com.br e enviar os documentos exigidos no edital (confira em anexo) para o e-mail rudival@rjleiloes.com.br.

O leilão será realizado por lotes e os valores são os mínimos aprovados como base para o lance inicial. Os itens estão a partir de R$ 100, entre eles sucatas de: cadeiras escolares, armários, televisores, bebedouros, além de carros, ônibus e motocicletas.

A retirada dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante, após o pagamento do valor total. O prazo para retirada ainda será definido, mas fica estabelecido multa de 2% sobre o valor arrematado. Após o 30º dia os bens não retirados serão reincorporados ao patrimônio do Município.

Mais informações podem ser obtidas junto à Divisão de Regulação de Tombamento da Prefeitura, localizado na Avenida Sampaio, nº 344, Centro, das 8h30 às 12h das 14h às 17h30. Também através do telefone: (75) 3602-8331 ou diretamente com o leiloeiro