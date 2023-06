Feira de artes e antiguidades neste domingo na avenida Getúlio Vargas

Este domingo (4) tem arte, artesanato, exposições de telas, pinturas e fotografias com o Arte na Avenida, Feira de Antiguidades e o Lá na Rua no canteiro central da avenida Getúlio Vargas – entre as ruas Frei Aureliano e a São Domingos. A programação começa às 8h e segue até as 13h.

O local além de ser espaço de visibilidade para os artesãos de Feira de Santana, anônimos ou não, em divulgar seu produto, é também um momento de lazer para a comunidade feirense. Quem visita as feiras ainda pode apreciar de boa música com apresentação de voz e violão.

A iniciativa tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A próxima edição das feiras está prevista para o dia 18.