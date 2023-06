Jerônimo reúne 40 prefeitos e consórcios na região de Barreiras

O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu, nesta segunda-feira (5), em Barreiras, com cerca de 40 presidentes de consórcios e prefeitos da região Oeste. O evento, promovido pela Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FEC Bahia) e pela União dos Prefeitos da Bahia (UPB), foi realizado com o objetivo de avaliar as ações das entidades. Entre os temas tratados, estão o apoio aos consórcios, as ações em infraestrutura, saúde, segurança e educação.

“Fui convidado para dialogar e fazer a unidade em torno do fortalecimento das prefeituras e dos prefeitos do Oeste. Recebi as demandas postas hoje, e amanhã vamos encontrar o presidente Lula, para dialogar sobre investimentos para o desenvolvimento do Oeste do estado”, pontuou Jerônimo.

O governador também entregou a Sala Lilás instalada no Disep, em Barreiras. O equipamento é o primeiro a ser implantado no interior do estado e foi idealizado para ser um local amigável, onde mulher e/ou criança fragilizada pela violência possa ser acolhida.