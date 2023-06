Conferência estadual fortalece políticas de saúde cada vez mais democráticas

Dialogar sobre os Sistema Único de Saúde assegurando a participação da sociedade civil e garantindo a definição de políticas de saúde cada vez mais democráticas, esse foi um dos objetivos da 11ª Conferência Estadual de Saúde realizada entre os dias 5 e 7 de junho, na Arena Fonte Nova e que reuniu ao longo dos três dias de evento, cerca de quatro mil pessoas, entre gestores, trabalhadores de saúde, usuários e convidados, passaram pelo evento.

Após três dias discussão, votação e eleição, a conferência elegeu 180 pessoas delegadas, 20 propostas e 4 diretrizes que serão encaminhadas para etapa da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada entre os dias 2 e 5 de julho, em Brasília.

De acordo com o presidente do CES/BA, Marcos Sampaio, essa conferencia estadual é um momento histórico da democracia baiana.

“Esse é um evento construído com 417 conferências municipais e mais 22 conferências livres entre povos indígenas, que trouxeram propostas que irão contribuir e orientar qual será a política pública de saúde no estado da Bahia para os próximos quatro anos”, afirma.

A Conferência foi realizada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), juntamente com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a Conferência foi precedida por etapas municipais, que aconteceram entre novembro de 2022 e maio de 2023. Nas conferências municipais foram eleitas 2.320 pessoas para representar os 417 municípios na Conferência Estadual (chamados delegados), com o intuito de debater e construir políticas públicas de saúde que serão subsídios para o Plano Plurianual de 2024- 2027.