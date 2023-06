João Jorge visita Consulado e aproxima Fundação Palmares da cultura chinesa

O presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), Thomas Law, participou de reunião com João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Palmares, e Yuzhen Tian, Cônsul – Geral Adjunto da China em São Paulo, no Consulado da China. A conversa teve como foco a integração entre as culturas brasileira e chinesa, como as celebrações do Dia do Imigração Chinesa (15 de agosto) e demais eventos importantes para as entidades.

“A presença do presidente da Fundação Palmares foi fundamental para estreitarmos as relações entre Brasil e China e, acima de tudo, para celebrarmos os 50 anos da relação diplomática entre os países, com iniciativas culturais e econômicas para o desenvolvimento das nações “, destaca Thomas Law.

Durante a conversa, os presentes também discutiram ações relacionadas ao acordo de coprodução entre o Ministério da Cultura (MinC) e à Administração Nacional de Rádio e Televisão da China (NRTA) para fomentar a criação de conteúdos audiovisuais para a televisão entre os dois países.