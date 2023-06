Espetáculo ELEMENTARES explora a ancestralidade por meio da dança e do teatro

O Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) apresentará a instalação cênica “ELEMENTARES: ecos ancestrais” na Mostra Denise Chaves de Teatro, no dia 17 de junho de 2023 às 20h30min. Dirigido por Kadu Fragoso, o espetáculo, com texto de Antônio Andrade e elenco, busca refletir sobre a ancestralidade e a preservação do meio ambiente através de movimentos inspirados nos elementos naturais.

A performance conta com a participação de um elenco diversificado, composto por Allana Lago, Eduardo Abade, Juan Miranda, Rafaela Rocha, Julia Matos, Letícia Paixão, Felipe Malta, Gustavo Malta, Pedro Cruz, Rudney Freitas, Vanessa Lima, Anésio Neto, Brenda Dieb, Paloma Cerqueira, Xay, Júlia Paixão, Camila Victoria, Wdson Neves, Lukas Ramos e Estela Santana. A música é de responsabilidade de Vinicius Medeiros, enquanto Letícia Paixão assume o design gráfico.

Através de uma abordagem afrocentrada de dança e teatro, “ELEMENTARES: ecos ancestrais” propõe uma reflexão sobre a importância de preservar nossas raízes e ressignificar nossa herança cultural. O espetáculo busca fortalecer vínculos com as tradições afro-brasileiras e povos originários, reconhecendo a ancestralidade como parte fundamental de nossa identidade. A ação cênica, imersa em diversas tecnologias afrocivilizatórias, pretende criar um diálogo afetivo e promover o senso de pertencimento mútuo, lembrando que somos corpos vivos em constante construção e transformação.

“ELEMENTARTES: ecos ancestrais” será apresentado na área externa do CUCA, na Toca – Teatro Oficina do CUCA, às 20h30min. O ingresso para o espetáculo é de 2 pacotes de flocos de milho, e a classificação indicativa é livre para todos os públicos.

Instalação cênica “ELEMENTARES: ecos ancestrais”

Data: 17.06.2023

Horário: 20h30min

Local: Área externa do CUCA

Ingresso: 2 pacotes de flocos de milho

Classificação: Livre

ELEMENTARES: ecos ancestrais🔥🌱💧🌬

Direção: Kadu Fragoso

Texto: Antônio Andrade e elenco

Intérpretes: 🎭

Allana Lago, Eduardo Abade, Juan Miranda, Rafaela Rocha, Julia Matos, Letícia Paixão, Felipe Malta, Gustavo Malta, Pedro Cruz, Rudney Freitas, Vanessa Lima, Anésio Neto, Brenda Dieb, Paloma Cerqueira, Xay, Júlia Paixão, Camila Victoria, Wdson Neves, Lukas Ramos e Estela Santana

Músico: 🎶

Vinicius Medeiros

Designer Gráfico: Letícia Paixão

SINOPSE 📜

O que é elementar em nossa ancestralidade? O que estamos fazendo para preservar minimamente nosso Corpo-Casa-Território? Na instalação cênica ELEMENTARES: ecos ancestrais o processo de pesquisAÇÃO é direcionado como estratégia nas experiências de ensino-aprendizagem em uma dança/teatro afrocentrada. Refletir nossa ancestralidade como resultado de compartilhamentos coletivos de variadas movências e inspiradas em elementos naturais. Construir um espaço performativo entendendo que somos natureza onde podemos e devemos dialogar com ambientes físicos diversos como lugar de afeto e provocação de pertencimento mútuo. Elementar é seguir na busca de fortalecimentos de vínculos partindo de pensamentos das tradições afro-brasileiras e dos povos originários. Ressignificar uma herança cultural entendendo de fato que o futuro é ancestral. Os ecos de nossa ancestralidade podem e devem ser como os fios das memórias que nos trouxeram até aqui. Uma ação cênica que propõe seguir cuidando e respeitando o que é nosso. Um ato performático imerso em diversas tecnologias afrocivilizatórias que por muitas vezes infelizmente nos foram tiradas por conta do massacre da colonização. É tempo de ecoar misturas afetuosas. É tempo de entender que também somos natureza. Tempo de entender que somos corpos e corpas vivas em constante construção e transformação.