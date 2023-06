Baio do Acordeon vai representar TV Subaé em competição do Jornal da Manhã

O conhecido sanfoneiro Baio do Acordeon (André Galdino), vai representar a TV Subaé em uma competição do Jornal da Manhã, programa nacional de telejornalismo e cultura. A informação foi confirmada pela emissora afiliada da Rede Globo em Feira de Santana.

Baio nasceu em 1944, natural de Água Branca, em Alagoas, mas está em Feira desde os 9 anos. Filho de sanfoneiro, antes dessa idade, já tocava o instrumento de 8 Baixos. Luiz Gonzaga encontrou o rapaz tocando no antigo Campo do Gado. Meses depois recebia a sanfona branca com que o Rei do Baião presenteava bons e jovens sanfoneiros que encontrava em suas andanças e shows pelo Nordeste.

Foi nas 8 Baixos que ele começou e com ela compôs diversas músicas. Com uma delas ganhou um dos festivais de sanfoneiros da UEFS : “Saudades de Meu Pai”. A sanfona branca que lhe deu Luiz consolidou o nome artístico de Baio do Acordeon. Fez parte da composição inicial do conjunto Bamba do Nordeste, reativado há cerca de dois anos.