Decoração junina dá nova vida ao Coreto da Praça do Lambe-Lambe

Recebendo elogios a decoração junina montada na praça do Lambe-Lambe ou Coronel Bernardino Bahia para o Arraial do Comércio em Feira de Santana.

Promovido pelo Sesc/Feira com apoio da Prefeitura e Governo do Estado, o Arraial do Comércio ocupou este ano toda a praça com uma decoração festiva e espaço para comidas e bebidas.

O destaque fica para a decoração do Coreto, um dia três coretos de Feira tombads pelo Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia,

A programação começou neste sábado e vai até o dia 18. Confira aqui