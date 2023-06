Lagoa de Berreca: Colbert cobra do Estado tratamento de esgoto no rio Pojuca

Em uma visita de trabalho para a duplicação da avenida Artêmia Pires que realizou no sábado com o secretário Carlos Geilson e engenheiros da Prefeitura de Feira de Santana, o prefeito Colbert Filho (MDB) percorreu toda a extensão da avenida até a Lagoa de Berreca, onde reafirmou a necessidade dela ser revitalizada e cobrou do governo do estado (em vídeo gravado no local) a construção da Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Pojuca, à qual está ligada aquela lagoa.

“Precisa [a lagoa] ser revitalizada, é importante que também o governo do estado construa a estação de tratamento de esgotos que tem 17 anos e nunca começou, embora o projeto exista”, diz Colbert.

A primeira etapa de obras para a duplicação da avenida Artêmia Pires começa no trecho onde está o supermercado Atacadão e irá até o Corredor dos Araçás, o que deve acontecer em torno de 60 dias, informa o secretário Carlos Geilson.